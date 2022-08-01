Spor Aston Martin Vettelin boşluğunu Alonso ile dolduracak
F1

Aston Martin Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

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Haber Merkezi AA
Aston Martin Vettelin boşluğunu Alonso ile dolduracak
Fernanso Alonso

Fernando Alonso, 2023 sezonundan itibaren Aston Martin'de yarışacak. Takımdan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

Takım arkadaşı Stroll

Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

  • Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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