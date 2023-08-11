Aston Villa'nın Zaniolo teklifi ortaya çıktı

İngiliz ekibi, Buendia'nın sakatlanması ve Tete'nin de Galatasaray'a transfer olmasının ardından Zaniolo için sarı kırmızılı takımın kapısını çaldı.

Habere göre Aston Villa, Zaniolo'yu 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro, satın alma opsiyonu 20 milyon Euro, 7 milyon Euro bonus ve İtalyan oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi içeren bir teklifte bulundu.