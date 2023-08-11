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Spor

Aston Villa'nın Zaniolo teklifi ortaya çıktı

Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın Galatasaray'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. İngiliz ekibi İtalyan futbolcuyu kiralamak istiyor.

19:27 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zaniolo geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu

Zaniolo geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.



İngiliz ekibi, Buendia'nın sakatlanması ve Tete'nin de Galatasaray'a transfer olmasının ardından Zaniolo için sarı kırmızılı takımın kapısını çaldı.


İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a yaptığı teklifin detaylarını yazdı.

İlk teklif kiralık

Habere göre Aston Villa, Zaniolo'yu 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro, satın alma opsiyonu 20 milyon Euro, 7 milyon Euro bonus ve İtalyan oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi içeren bir teklifte bulundu.


Galatasaray ise teklife henüz yanıt vermedi

Nicolo Zaniolo, Zalgiris maçının rövanşında oynamazken, Ljubljana ve Kayserispor deplasmanlarına götürülmedi.





#Nicolo Zaniolo
#Galatasaray
#Transfer
32 dakika önce
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