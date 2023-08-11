Aston Villa'nın Zaniolo teklifi ortaya çıktı

Zaniolo geçen sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibi, Buendia'nın sakatlanması ve Tete'nin de Galatasaray'a transfer olmasının ardından Zaniolo için sarı kırmızılı takımın kapısını çaldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a yaptığı teklifin detaylarını yazdı.
İlk teklif kiralık
Habere göre Aston Villa, Zaniolo'yu 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro, satın alma opsiyonu 20 milyon Euro, 7 milyon Euro bonus ve İtalyan oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi içeren bir teklifte bulundu.
Galatasaray ise teklife henüz yanıt vermedi
Nicolo Zaniolo, Zalgiris maçının rövanşında oynamazken, Ljubljana ve Kayserispor deplasmanlarına götürülmedi.