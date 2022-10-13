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Trabzonspor - Monaco (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco'yu ağırlıyor. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla üçüncü sırada yer alan temsilcimiz, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 kaybettiği Monaco'dan rövanşı alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
📺 Avrupa Ligi Canlı: Trabzonspor - Monaco: İlk 11ler belli oldu
​Trabzonspor - Monaco

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco'yu ağırlıyor. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla üçüncü sırada yer alan temsilcimiz, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 kaybettiği Monaco'dan rövanşı alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında, geçtiğimiz hafta 3-1 mağlup olduğu Monaco'yu ağırlıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22:00'de başlayacak mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak.

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Monaco maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen'e üyeliği bulunmayanlar ise Yeni Şafak Spor Canlı Skor sayfasından karşılaşmanın canlı anlatımını takip edebilecek.

Trabzonspor'un eksik oyuncuları

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak. Monaco'da ise Gelson Martins'in yanı sıra Kevin Volland, Aguilar ve Geubbels kadroda yer almayacak.

İlk 11'ler

  • Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut.
  • Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder.
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