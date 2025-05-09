Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Aydın'ın gururu Kaan Türkmen: Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın'ın gururu Kaan Türkmen: Türkiye üçüncüsü oldu

15:149/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kaan Türkmen madalya ve başarı belgesini aldı.
Kaan Türkmen madalya ve başarı belgesini aldı.

Adana’da düzenlenen tekvando şampiyonasında Aydın’ı temsil eden Kaan Türkmen, Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Sporları Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Adana’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Ülke genelinden çok sayıda başarılı sporcunun yer aldığı şampiyonaya katılan Kaan Türkmen, Aydın’ı temsil etti. 65 kilo Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan sporcu, performansıyla dikkat çekerken, kıyasıya mücadelelerin yer aldığı şampiyonada Türkiye derecesi elde etti. Rekabetin en üst seviyede yaşandığı turnuvada Kaan Türkmen, Türkiye üçüncüsü oldu.


Konuyla ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açılamada, "6-8 Mayıs tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda, 65 kilogram Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden sporcumuz Kaan Türkmen, Türkiye 3.’sü oldu. Sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.




#Okul Sporları
#Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
#Kaan Türkmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan saldırısına neden “Sindoor Operasyonu” adını verdi? Sindoorun sembolik anlamı ne?