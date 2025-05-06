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Türkiye Tekvando Federasyonu yeni tesis projesini duyurdu

Türkiye Tekvando Federasyonu yeni tesis projesini duyurdu

10:436/05/2025, Salı
AA
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Türkiye Tekvando Federasyonu yeni tesis projesini duyurdu
Türkiye Tekvando Federasyonu yeni tesis projesini duyurdu

Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF), Keçiören Belediyesi ile yapılan iş birliğiyle yeni bir spor salonu yapılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tesisin "Nur Tatar Spor Salonu" adıyla hizmet vereceği belirtildi.


Söz konusu tesisin antrenman ve özel çalışmalar için kullanılacağını ifade eden TTF Başkanı Bahri Tanrıkulu, bu gelişmenin Türk tekvandosu adına büyük bir kazanım olduğunu söyledi.


Tesisleşme yönünde kararlı olduklarını vurgulayan Tanrıkulu, "Yıllardır camiamızın bırakın tesisini, dikili bir ağacı dahi yokken, göreve gelişimizin altıncı ayında Keçiören Belediyemizin katkılarıyla Nur Tatar Tekvando Salonu'nu hayata geçirdik. Bu kıymetli katkılarından ötürü Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri tesisleri camiamıza kazandırmak için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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