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Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

16:2920/06/2025, Cuma
AA
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven.

Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Almanya'daki Nürburgring Nordschleife Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull sporcusu Ayhancan, Porsche 911 GT3 R ile zafere ulaşmaya çalışacak.


Manthey EMA takımıyla yarışacak milli pilota, Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining takım arkadaşı olarak eşlik edecek.


Bugün üçüncü antrenman ve sıralama seansları yapılan mücadele, yarın TSİ 17.00'de başlayacak ve 24 saat boyunca sürecek.

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