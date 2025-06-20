Ayhancan Güven Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek

Almanya'daki Nürburgring Nordschleife Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull sporcusu Ayhancan, Porsche 911 GT3 R ile zafere ulaşmaya çalışacak.

Manthey EMA takımıyla yarışacak milli pilota, Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining takım arkadaşı olarak eşlik edecek.