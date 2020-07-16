Aziz Yıldırım beraatini talep etti: 'Futbolda şike' davası 6 Kasım'a ertelendi

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ümit Karan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay ve İskender Alın'ın da arasında bulunduğu 19 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Trabzonspor Kulubü'nün avukatı da yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmayı izleyici olarak takip ediyor.

Beraatini talep etti

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade vererek yeniden beraatini talep etti. Başkan Yıldırım, savunmasında daha önce de dile getirdiği ’Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor’ sözlerini yineledi.

Aziz Yıldırım, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bu gerçek mahkemenizce de tespit edilmiştir ve beraatime karar verilmiştir. 2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de ’Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır’ dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Ben halen aynı noktadayım. Ama suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerinde saklanmakta, saklandıkları inlerinde kafalarını dışarı çıkaramamaktadırlar. Önemle tekrar ifade ederim ki; bu davanın amacı, toplumsal kaos oluşturmak, futbol camiasında etkin olmak, büyük ve yüksek, asil Fenerbahçe’yi yıpratmaktır. Ancak Türk toplumu var oldukça Fenerbahçe hep var olacak, şerefli mazisi ile yaşamaya devam edecektir. Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ kumpası sonucu açılan huzurdaki dava dosyasından benim ve arkadaşlarımın yeniden beraatine karar verilmesini arz ve talep ederim."

Dava 6 Kasım'a ertelendi

Sabah saat 10.00’da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00’a erteledi.

00:57 dk 28 Nisan 2018 Diğer Ali Koç sahneye çağrılınca Yıldırım sinirden bakın ne dedi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı açık unutulan mikrofon yüzünden ilginç anlara sahne oldu. Aziz Yıldırım'ın kendisini ve Ali Koç'u sahneye davet eden Vefa Küçük'e 'Gereksiz işler yapıyorsun' diye tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.



