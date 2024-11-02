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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beko-Partizan maçını izledi

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beko-Partizan maçını izledi

Haber Merkezi
09:492/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izledi
Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti.

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı. Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.


Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.


Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisi

İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.


Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi.


Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.


#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe Beko
#Partizan

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