Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Bahçeşehir Koleji 36 sayı farkla kazandı

Bahçeşehir Koleji 36 sayı farkla kazandı

21:3119/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi son haftasında Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 112-76 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 36 sayı farkla 112-76 mağlup etti.


OYUNCU SAYILARI:

Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 16, Odiase 9, Cavanaugh 14, Bouteille 8, Furkan Haltalı 4, Simonovic 14, Ponitka 10, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 10, Göktuğ Baş 9


Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 9, Berke Aygündüz 11, Egehan Arna 11, Nnaji 3, Metin Türen 5, Said Emre Yosmaoğlu 14, Cook 16, Ata Engin 5, İsmail Karabilen 2


PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: 27-15

Devre: 54-43

3. Periyot: 90-51


Bu sonuçla ev sahibi takım, 18. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise ligdeki 19. yenilgisini yaşadı.




#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
#Bahçeşehir Koleji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?