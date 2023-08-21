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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nı 7 madalyayla tamamlayan millileri tebrik etti.

11:11 . 21/08/2023 Pazartesi
IHA
Milliler şampiyonanın ardından takım halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milliler şampiyonanın ardından takım halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nı 1’i altın, 1’i gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla kutladı.


Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Ürdün’ün Başkenti Amman’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda 1’i altın, 1’i gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."






#20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Osman Aşkın Bak
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