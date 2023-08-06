Güreş camiası 100. yılı kutladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun kuruluşunun 100. yılı görkemli bir gala ile kutlandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu'nun ev sahipliği yaptığı geceye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Birliği Başkanı (UWW) Nenad Laloviç, UWW Yönetim Kurulu Üyeleri, TGF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler, milli takım antrenörleri milli takım sporcuları ve çok sayıda davetli katıldı.





"Türk'ün sancağı güreş"





Açılış konuşmasını yapan Başkan Eroğlu, güreş camiasının 100 yılda yüzlerce Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir aile olduğuna vurgu yaptı. Eroğlu, "Türkiye'de başka hiçbir kurum ve kuruluşta, sporun içinde ve dışında, başka sektörlerde nereye bakarsanız bakın bu kadar Avrupa ve dünyanın en tepesini domine eden insanın yetiştiği bir yer göremezsiniz. Bu yüzden dünyanın en tepesinde dikili duran Türk'ün sancağıdır güreş. Yeni yüzyılımız da, bilim ve teknolojiyle yetiştirilmiş, sürdürülebilir başarıyı yakalamış sporcularımızla Allah'ın izni ve hepimizin azmi ile Türkiye'nin Yüzyılı olacak" dedi.













Bakan Bak'tan 2024 mesajı





2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımıza başarı dileklerinde bulunan ve madalyalar beklediğini dile getiren Bakan Bak'ın sporcuları motive edici sözleri büyük alkış aldı. Bakan Bak, "İnanıyoruz ki Türk güreşi geçmişte yaptığı başarıların üstüne koyarak devam edecek. Değerli başkana başarılar diliyoruz, desteğimiz onunla beraber. Türk güreşini seven bir Cumhurbaşkanımız, güreşin içinden gelen bir Spor Bakanı var. Değerli şampiyonları var. Böylesine güçlü bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.





Eroğlu, Bakan Bak ve UWW Başkanı Laloviç başta olmak üzere Türk güreşine katkı sağlayan ve şampiyonluklar yaşayan isimlere gecenin anısına güreş ayakkabısı takdim etti.















