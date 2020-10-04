Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a bir miktar para ve oyuncu teklif etti. Akdeniz ekinin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Peki Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Bakasetas kimdir?

28 Haziran 1993 yılında Yunanistan'da doğan Bakasetas, futbola ülkesinde başladı. 27 yaşındaki oyuncu Asteras Tripoli altyapısında yetişti ve daha sonra kiralık olarak Aris Selanik forması giydi. Daha sonra bedelsiz olarak Panionios'a transfer olan Bakasetas 2016 yılında 300 bin euro karşılığında AEK Atina'ya transfer oldu. Yunan oyuncu 2019 yılında da 700 bin euro karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 maça çıkan Bakasetas, 14 gol ve 8 asistle oynadı. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımında da oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 27 kez forma şansı buldu.