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Bakasetas kimdir: Bakasetas kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas kimdir?

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas, takımların gözdesi olmaya devam ediyor. Yunan oyuncuya son olarak Fenerbahçe talip oldu. Peki Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas kimdir? Bakasetas kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe ve Bakasetas transfer haberlerini Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Bakasetas'ın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Bakasetas'ın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a bir miktar para ve oyuncu teklif etti. Akdeniz ekinin nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Peki Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Bakasetas kimdir?

  • 28 Haziran 1993 yılında Yunanistan'da doğan Bakasetas, futbola ülkesinde başladı. 27 yaşındaki oyuncu Asteras Tripoli altyapısında yetişti ve daha sonra kiralık olarak Aris Selanik forması giydi. Daha sonra bedelsiz olarak Panionios'a transfer olan Bakasetas 2016 yılında 300 bin euro karşılığında AEK Atina'ya transfer oldu. Yunan oyuncu 2019 yılında da 700 bin euro karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 maça çıkan Bakasetas, 14 gol ve 8 asistle oynadı. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımında da oynayan 27 yaşındaki oyuncu, 27 kez forma şansı buldu.

Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Takımlar artık son transferler için kollarını sıvamış durumda. Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Hatta Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin Kadıköy de oynadığı Fatih Karagümrük maçını da stattan takip etti. Diego Perotti, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, Bakasetas için resmi teklif yaptıFenerbahçe artık transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için harekete geçti. Akdeniz ekibinden Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre, Fenerbahçe, Bakasetas için bugün ilk kez resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler Yunan oyuncuyu kadrosuna katarak, transfer dönemini kapatmak istiyor. Fenerbahçe'nin Bakasetas için bir miktar para artı oyuncu teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.🔷Fenerbahçe , Bakasetas için bugun ilk kez resmi teklif yaptı .&mdash; Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 4, 2020 Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Bakasetas, 14 gol ve 8 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezonsa oynadığı 4 karşılaşmada gol veya asist üretemedi.Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyorFenerbahçe öldü öldü dirildi: Samatta'nın golleri 3 puanı getirdi

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