Fenerbahçe Bakasetas'ın peşinde: Yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı
Transfer sezonunun kapanmasına artık saatler kala, Fenerbahçe de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Roma forması giyen Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için de resmi teklif yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Takımlar artık son transferler için kollarını sıvamış durumda. Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Hatta Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin Kadıköy de oynadığı Fatih Karagümrük maçını da stattan takip etti. Diego Perotti, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe, Bakasetas için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe artık transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için harekete geçti. Akdeniz ekibinden Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.
beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre, Fenerbahçe, Bakasetas için bugün ilk kez resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler Yunan oyuncuyu kadrosuna katarak, transfer dönemini kapatmak istiyor. Fenerbahçe'nin Bakasetas için bir miktar para artı oyuncu teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.
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Fenerbahçe , Bakasetas için bugun ilk kez resmi teklif yaptı .
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