Fenerbahçe'den son gün teklifi: Bakasetas için yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Takımlar artık son transferler için kollarını sıvamış durumda. Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Hatta Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin Kadıköy de oynadığı Fatih Karagümrük maçını da stattan takip etti. Diego Perotti, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe, Bakasetas için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe artık transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Bakasetas için harekete geçti. Akdeniz ekibinden Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.

beINSPORTS muhabiri Mert Yüksektepe'nin haberine göre, Fenerbahçe, Bakasetas için bugün ilk kez resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler Yunan oyuncuyu kadrosuna katarak, transfer dönemini kapatmak istiyor. Fenerbahçe'nin Bakasetas için bir miktar para artı oyuncu teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe , Bakasetas için bugun ilk kez resmi teklif yaptı . — Mert Yüksektepe (@mertyuksektepee) October 4, 2020

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Bakasetas, 14 gol ve 8 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezonsa oynadığı 4 karşılaşmada gol veya asist üretemedi.

Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin oyunuyla ilgili konuşurken kaleci Altay Bayındır için de ses getirecek bir tahmin yaptı.İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;-Fenerbahçe ikinciyi atıp rahatlamak zorunda. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli kalmamalı. Bunu Fenerbahçe geliştirmeli. -Altay'ın 2 haftadır muazzam performansı var. Çok genç bir kaleci. Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor. Refleksleri, güveni artıyor. -Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."-Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."

Fenerbahçe öldü öldü dirildi: Samatta'nın golleri 3 puanı getirdi Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.Karşılaşmadan dakikalar;5’inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sosa’nın ceza sahası içine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Lemos’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.24’üncü dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Sağ kanatan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Samatta’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-0.34’üncü dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Salibur’un ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.42’nci dakikada Ndao’nun ceza alanı içinden vuruşunda top Caner Erkin’e çarparak kaleye yöneldi. Altay meşin yuvarlağı son anda kornere çelerken, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül şanssızlık yaşadı. Sabo ile çarpışan Gökhan Gönül, kale direğine çarparak yerde kaldı. Saha içerisinde tedavisi yapılan Gökhan Gönül sonrasında karşılaşmaya devam etti.50’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Salibur’un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından dışarı çıktı.68’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sosa’nın ceza sahasına ortasında kale önünde topa iyi yükselen Samatta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.76’ncı dakikada Jimmy Durmaz’ın ortasında Sabo ile birlikte hava topuna çıkan Lemos’un eline çarpan top sonrasında mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’a başvurdu. Uğurlu, incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.77’nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 1’e indirdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.85’inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında ilk sarı kartını gören Lemos, 85’inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ceza sahası içinde Sabo, Lemos'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.87’nci dakikada topun başına geçen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.90+5'inci dakikada Alparslan’ın ortasında topa iyi yükselen Mevlüt’ün kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.Mücadele, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu.Son dakikaları nefes kesen maçta Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü Samatta'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/9p6pDXABk6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2020 Caner'den hakeme tepkiFenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı. Mücadelenin 16’ncı dakikasında Caner Erkin, alt dudağındaki kanamadan dolayı formasının değişmesi ve tedavi olması gerektiğini mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya iletti. İkili arasındaki tartışmadan sonra Caner Erkin saha kenarına gelerek formasını değiştirip tedavisini tamamladı. Bir süre mücadelenin hakemine tepki gösteren Erkin, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.Samatta gollerle başladıFenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti. Sarı lacivertli takıma dahil olmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde ikinci yarı oyuna dahil olan Samatta, Karagümrük mücadelesinde ise ilk kez 11'de görev aldı. Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük maçının 24’üncü dakikasında kaydeden Samatta, takımının ve kendisinin 2’nci golünü ise 68’inci dakikada kaydetme başarısı gösterdi.Cisse ikinci yarıda oyuna girdiSarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Papiss Cisse, yedek soyunduğu Karagümrük mücadelesinde ikinci yarı şans buldu. Cisse, karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Samatta’nın yerine dahil oldu.Diego Perotti maçı izlediFenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı Diego Perotti, karşılaşmayı tribünden takip etti. Arjantinli yıldız oyuncu, karşılaşmayı protokol tribününde Emre Belözoğlu ile birlikte izledi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Fatih Karagümrük maçını Ülker Stadyumu'ndan takip ediyor. pic.twitter.com/G7cqhtwUq2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 3, 2020



