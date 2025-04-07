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Bal-Kes zirveyle farkı eritti

Bal-Kes zirveyle farkı eritti

14:037/04/2025, Pazartesi
DHA
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Balıkesirsporlu Emir Şenocak'ın Nevşehir Belediyespor maçındaki gol sevinci
Balıkesirsporlu Emir Şenocak'ın Nevşehir Belediyespor maçındaki gol sevinci

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Balıkesirspor, bitime 3 maç kala lider Muğlaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Hafta sonu Nevşehir Belediyespor'u 5-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Muğlaspor'un Uşakspor deplasmanında golsüz berabere kalmasıyla umutlarını artırdı.


Bu hafta ligden çekilen Adıyaman FK maçında hükmen galibiyet alacak Bal-Kes, rakibi Muğlaspor'un evinde Kelkit Hürriyetspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.


Balıkesirspor, Adıyaman FK maçının ardından İnegöl Kafkas (D) ve Türk Metal 1928 takımlarıyla karşılaşacak. Muğlaspor ise Kelkit Hürriyetspor maçından sonra Silivrispor (D) ve Mazidağı Fosfat'la oynayacak.


Balıkesirspor, Muğlaspor'a karşı 2 maçını da kaybettiği için ikili averajda geride bulunuyor.





#3. Lig
#Balıkesirspor
#Muğlaspor

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