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Balıkesirli hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye Süper Lig’de görev

Balıkesirli hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye Süper Lig’de görev

11:199/05/2025, Cuma
IHA
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Adnan Deniz Kayatepe
Adnan Deniz Kayatepe

Trendyol Süper Lig’de 35. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor-Kasımpaşa maçını Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada, Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

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