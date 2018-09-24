Ballon d'Or ödül töreninde sürpriz olacak

Avrupa'nın en iyi futbolcuna verilen Ballon d'Or ödülü töreninde bu sene sürpriz iki ödül daha verilecek.

France Football Dergisi tarafından 3 Aralık'ta düzenlenecek törende ilk kez, Avrupa'nın en iyi kadın futbolcusuna ve 21 yaş altı en iyi futbolcuya da ödül takdim edilecek.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu yıl ilk kez kadınlar için verilecek olan Ballon d'Or ödülüne destek verirken, 21 yaş altı en iyi futbolcu ödülünün Kylian Mbappe için çıkarıldığı şeklinde yorum yaptılar.

Futbolculara verilen ödüller içerisinde en prestijlisi olan Ballon d'Or'u son olarak Cristiano Ronaldo kazanmıştı.