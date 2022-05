Balotelli’nin 5 gollük performansı dünya gündeminde

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Göztepe’yi konuk etti ve 7-0 mağlup etti. Maçta Mario Balotelli 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu. İtalyan forvetin performansı dünya basınında kendine yer buldu.

Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli’yi ve Adana Demirspor’u övdü.

Mario Balotelli scored ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ today



Come for the stepovers😵‍💫

Stay for the rabona 😎@AdsKulubu | #Puskas pic.twitter.com/rgWtMvELQN — FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022

Balotelli attığı gollerle Alex de Souza'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu. Alex, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında 5 gol kaydetmişti.

Rekor Tanju Çolak'ta

Süper Lig'de bir maçta en fazla gol bulma rekorunun sahibi Tanju Çolak... Türk futbolunun unutulmaz golcüsü, bir maçta 6 gol atmayı başarmış ve iki hat-trick yapmıştı.

Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.