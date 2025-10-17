Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona Spotify Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı

Barcelona Spotify Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı

16:0317/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Barcelona Spotify Camp Nou
Barcelona Spotify Camp Nou

Barcelona, yenilenen Spotify Camp Nou için Barselona Belediyesi’nden ilk kullanım ruhsatını (fase 1A) aldı. Alınan ruhsat, ‘tribün’ ve ‘güney kale’ arkasındaki iki alt tribünün kullanılmasına olanak tanıyarak 27 bin seyircinin stadyuma girmesine imkân tanıyor.

Barcelona, Spotify Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı. İspanyol SPORT gazetesinin haberine göre bu gelişme, kulübün stadyuma kademeli dönüş sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Haberde Barcelona yönetiminin, daha yüksek seyirci kapasitesiyle açılış yapabilmek için birkaç hafta daha beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor.


Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü vurgulanan haberde bir sonraki hedefin 1B ruhsatı olduğu ifade ediliyor. Bu izinle birlikte ‘tribün’, ‘güney kale’ ve ‘yan tribün’ bölümleri açılacak ve stadyumun kapasitesi yaklaşık 45 bin kişiye ulaşacak.


SPORT’un aktardığına göre, Barcelona yönetimi, 1B ruhsatının Kasım ortasında hazır olmasını bekliyor. Tüm denetimlerin olumlu sonuçlanması halinde, kulübün 22 Kasım’da Athletic Bilbao karşılaşmasıyla stadyuma dönme olasılığı bulunuyor. Ancak UEFA’nın, sezon ortasında stadyum değişikliğine izin verip vermeyeceği henüz net değil.

#Barcelona
#Spotify Camp Nou
#İspanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?