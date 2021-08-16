Barcelona'nın borcu dudak uçuklattı: Dünya devi batıyor mu?

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın güncel borç tutarı açıklandı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatamayan ve oyuncuyu PSG'ye kaptıran Katalan ekibinde sular durulmuyor.

"Endişe verici"

Barcelona Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, kulübün toplam borcunun 1 milyar 350 milyon euro olduğunu açıkladı. Ekonomik olarak endişe verici bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Laporta, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1 milyar 350 milyon eurodur. La Liga'ya 481 milyon euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" ifadelerini kullandı.

Maaş bütçesiyle, kulübün toplam gelirinin uyuşmadığını söyleyen Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Maaş bütçemiz, kulübün toplam gelirinin %103'ünü kaplıyor" dedi.

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