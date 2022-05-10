Barış Yardımcı Mete Kalkavan'a isyan etti: Yazıklar olsun

Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Konyasporlu oyuncu Barış Yardımcı, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a isyan etti. Yardımcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ceza alacaksam alayım"

"İlk yarı fena değildi. İki takımda iyi oynadı. Böyle bir penaltı pozisyonu olamaz. Yorumculuk yapan abilerimiz futbol oynadı. Biz kendi başarımızla, kısıtlı bütçeyle, belki oyun planı ile bir yerlere geldik. Bir şeyler söyleyeceğim ceza almaktan korkuyorum ama alacaksam da alayım."

"Yazıklar olsun"

"Üzerimize artık komplike şeyler mi geliştirmeye çalışıyorlar? Doğukan bile 'Ayağıma kramp girdi' diyor. Bizi yukarıdan aşağı mı çekmeye çalışıyorlar? Anadolu kulüpleri hiç mi başarılı olmasın? Yazıklar olsun ya. Bu işin peşini bırakmayacağız. Biz etimizle, tırnağımızla, haddimizle bir şeyler yapıyoruz. Bırakmıyorlar bir yerlere gelelim. Kimse bizim hakkımızı yiyemez. Gerçekten zoruma gitti."

SPOR Antalyaspor geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı



