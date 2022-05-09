Antalyaspor geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarını hedefleyen Antayaspor sahasında, ligde ikinciliği hedefleyen Konyaspor'u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 3-2'lik skorla Antalyaspor kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Alassane Ndao ve 66. dakikada penaltıdan Haji Wright kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un golleri ise 5. dakikada penaltıdan Guilherme Sitya ve 13. dakikada Endri Cekici attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 55'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Konyaspor ise 64 puanda kaldı ve ligde ikincilik şansını zora soktu.

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.