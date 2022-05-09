Spor Antalyaspor geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı
FUTBOL FUTBOL

Antalyaspor geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Akdeniz ekibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in öğrencileri yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı
Antalyaspor-Konyaspor

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarını hedefleyen Antayaspor sahasında, ligde ikinciliği hedefleyen Konyaspor'u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 3-2'lik skorla Antalyaspor kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Alassane Ndao ve 66. dakikada penaltıdan Haji Wright kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un golleri ise 5. dakikada penaltıdan Guilherme Sitya ve 13. dakikada Endri Cekici attı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 55'e yükseltti ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Konyaspor ise 64 puanda kaldı ve ligde ikincilik şansını zora soktu.

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin
yeni hocasını duyurdular

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Şampiyon İstanbulda oynayacak

Şampiyon
İstanbul'da oynayacak

Trabzonspor-Altay maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
Fırsatçılar bir saat bile bekleyemedi: Erdoğanın kredi müjdesi sonrası konutlara büyük zam

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal mültecileri gönderemeyeceksin, gücünüz yetmez.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

'​Temmuz ayında yeni zirveler gündeme gelebilir.'

Haiti'de sekiz Türk kaçırıldı

Haiti'de sekiz Türk kaçırıldı

​Dışişleri Bakanlığı resmi makamlarla temasta.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.