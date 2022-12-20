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ÖZET | Başakşehir 3-1 Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Başakşehir, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek son 16'ya çıkan taraf oldu. Başakşehir-Göztepe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir - Göztepe 3-1 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Deniz Türüç

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Başakşehir Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmayı başardı.

İlk iki gol Serdar Gürler'den geldi

Başakşehir ile Göztepe Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Başakşehir'de ilk gol 21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan kestiği harika ortaya temiz bir kafa vuruşu yapan Serdar Gürler'den geldi ve durum 1-0 oldu. 24. dakikada Göztepe kalecisinin büyük hatasında Serdar Gürler'in topa ayağını uzatmasıyla top Serdar'a çarparak kaleye gitti ve maçın skoru 2-0'a geldi. 36. dakikada ise faulü hızlı kullanan Serdar Gürler'in pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka temiz bir vuruş yaparak ilk yarının skorunu tayin etti.

Maçın ikinci yarısında Göztepe, Başakşehir kalesine üst üste ataklar yaptı ve karşılaşmadaki tek golünü 73. dakikada İzzet Furkan ile buldu.

  • Medipol Başakşehir 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 Turu'na yazdıran taraf oldu.

Medipol Başakşehir-Göztepe maç özeti

Medipol Başakşehir-Göztepe maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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