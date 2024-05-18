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Spor

Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte puanını 64 yaparak ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyerek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Başakşehir - Trabzonspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:57 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:57 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer bu sonucun ardından ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.
Bordo-mavililer bu sonucun ardından ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Paul Onuachu kaydetti.


Bordo-mavililer bu sonuçla ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyerek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.


Trabzonspor 64 puanla 3. sıradaki yerini korurken en yakın takipçisi Başakşehir ise 58 puanla 4. sırada kaldı.


BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Trabzonspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Trabzonspor
#Başakşehir
#Süper Lig
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