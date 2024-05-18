Bordo-mavililer bu sonucun ardından ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Paul Onuachu kaydetti.
Bordo-mavililer bu sonuçla ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyerek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.
Trabzonspor 64 puanla 3. sıradaki yerini korurken en yakın takipçisi Başakşehir ise 58 puanla 4. sırada kaldı.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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23 dakika önce