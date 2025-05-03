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Başkan Ertuğrul Doğan'dan proje müjdesi! "Trabzonspor'un tarihini değiştirecek"

Başkan Ertuğrul Doğan'dan proje müjdesi! "Trabzonspor'un tarihini değiştirecek"

12:273/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, divan kurulunda konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, divan kurulunda konuştu.

Trabzonspor'da 58. Olağan Divan Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mali tablolarına dair önemli açıklamalarda bulunurken camiaya proje müjdesi verdi.

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, 58. Olağan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Kemerburgaz'daki araziyle ilgili de camiaya müjde verdi.


İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından satır başları:


Basketbol için Trabzonlu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır. Daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacaktır. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Fatih Tekke geldikten sonra başarılı bir süreç götürüyor, kendisini tebrik ediyorum. Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık, sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı.


"Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır"


Trabzonspor'un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor'un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon Euro geliri, 90-95 milyon Euro gideri var. İlk geldiğimizde sermaye artırımlarıyla Bankalar Birliği'nden çıktık. Trabzonspor için önemli bir eşik, 3.2 milyar TL civarında gelir bekliyoruz. Mayıs ayı itibariyle Trabzonspor'un borcu 2 milyara inecek. Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır.


"Değer anlamında en yüksek kulüp Trabzonspor olacak"


Trabzonspor şöyle bir kulüp olacak; kredi borcu sıfır. Zaten sıfır şu anda. Vergi borcu sıfır, yüzde 56 faiz ödüyoruz şu an. Kayıtlı sermaye tabanı 37.5 milyar ile en yüksek kulüp. Geçmiş yıl zararlarını sıfırlayan bir kulüp... Özkaynakları pozitif olan tek kulüp Trabzonspor olacak. Net söylüyorum bunu. Bilançoya bakınca geçmişe dönük zararı olmayan, bankalara borcu olmayan, değer anlamında en yüksek kulüp Trabzonspor olacak.


"Osimhen'e 'bize gel' diyebilirdim"


Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim. Çözüm bu değil. Yapılabilir ama sonuç alınmaz.


"Trabzonspor'un tarihini değiştirecek"


Şu anda iki önemli arazi üzerinde çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz'da 90 dönüm. Trabzonspor'un tarihini değiştirecek. İkincisi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. U19'un başarısı ortada şehir destek veriyor. Bu araziyi bünyeye katmanın tam zamanı.


"Sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var"


U19 takımımız bize büyük mutluluk yaşattı ama bu mutluluğu bir yerde park edip bu konsantrasyonunun kaybolmamasına A takım geçişlerinin baskı altında olmadan geçmeleri için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var.







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
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