Trabzonspor'un borcu belli oldu

Bordo-mavili kulüpte gerçekleştirilen genel kurulda kulübün mali durumuna ilişkin bilgi verildi. Kulübün güncel net borcu, 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulda yaptığı açıklamada, "Trabzonspor’un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor’un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon euro geliri, 90-95 milyon euro gideri var" dedi. 3,2 milyar TL gelir beklediklerini belirten Başkan Doğan, mayıs ayı itibarıyla Trabzonspor'un borcunun 2 milyar TL seviyelerine gerileyeceğini beklediklerini ifade etti.