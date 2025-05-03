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Trabzonspor'un borcu belli oldu

Trabzonspor'un borcu belli oldu

12:183/05/2025, السبت
G: 3/05/2025, السبت
Yeni Şafak
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Trabzonspor’un 58’nci Olağan Genel Kurulu
Trabzonspor’un 58’nci Olağan Genel Kurulu

Trabzonspor Kulübü’nün güncel net borcu 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak açıklandı.

Bordo-mavili kulüpte gerçekleştirilen genel kurulda kulübün mali durumuna ilişkin bilgi verildi. Kulübün güncel net borcu, 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olarak duyuruldu.


"Borç 2 milyar TL seviyelerine gerileyecek"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulda yaptığı açıklamada, "Trabzonspor’un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor’un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon euro geliri, 90-95 milyon euro gideri var" dedi. 3,2 milyar TL gelir beklediklerini belirten Başkan Doğan, mayıs ayı itibarıyla Trabzonspor'un borcunun 2 milyar TL seviyelerine gerileyeceğini beklediklerini ifade etti.








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