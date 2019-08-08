Bayern Münih'ten tarihi skor: 23-0
BUNDESLİGA

Bayern Münih'ten tarihi skor: 23-0

Bundesliga ekibi Bayern Münih, alt lig takımlarından Rottach-Egern ile oynadığı hazırlık maçını 23-0'lık tarihi skorla kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lewandowski maçta 3 gol attı.

Lewandowski maçta 3 gol attı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rottach-Egern takımıyla hazırlık maçı yapan Bayern Münih, zayıf rakibine acımadı. Bavyera ekibi, karşılaşmadan 23-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih'e tarihi galibiyeti getiren golleri, Tolisso (4), Lewandowski (3), Müller (3), Goretzka (3), Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve Dietrich (kendi kalesine) attı.

  • Bayern, geçen sezon Rottach-Egern ile oynadığı hazırlık maçını ise 22-2'lik skorla kazanmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.