Bayern Münih'ten tarihi skor: 23-0

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rottach-Egern takımıyla hazırlık maçı yapan Bayern Münih, zayıf rakibine acımadı. Bavyera ekibi, karşılaşmadan 23-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih'e tarihi galibiyeti getiren golleri, Tolisso (4), Lewandowski (3), Müller (3), Goretzka (3), Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve Dietrich (kendi kalesine) attı.
- Bayern, geçen sezon Rottach-Egern ile oynadığı hazırlık maçını ise 22-2'lik skorla kazanmıştı.
Schlusspfiff am Tegernsee. 🔴⚪️ #FCRFCB pic.twitter.com/esKdhvKTI5
Schlusspfiff am Tegernsee. 🔴⚪️ #FCRFCB pic.twitter.com/esKdhvKTI5— FC Bayern München (@FCBayern) 8 Ağustos 2019
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