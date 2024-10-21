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Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta

Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta

16:5621/10/2024, Monday
G: 21/10/2024, Monday
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Kerem’li ve Orkun’lu Benfica evinde Feyenoord’u ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Kerem’li ve Orkun’lu Benfica evinde Feyenoord’u ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Kerem’li ve Orkun’lu Benfica evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’ne 2’de 2 yaparak başlayan Benfica Feyenoord ile 9. randevusuna çıkacak. Söz konusu maçlarda Benfica 5 galibiyet alırken Feyenoord ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar Feyenoord ile dört kez karşılaşan Benfica, iç sahadaki iki karşılaşmayı da kazandı. Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi milli yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın detayları haberimizde.

BENFİCA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Feyenoord maçı
23 Ekim Çarşamba saat 22.00
’de başlayacak. Maç
tabii spor 4
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BENFİCA - FEYENOORD CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Benfica
#Feyenoord
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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