Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Kerem’li ve Orkun’lu Benfica evinde Feyenoord’u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’ne 2’de 2 yaparak başlayan Benfica Feyenoord ile 9. randevusuna çıkacak. Söz konusu maçlarda Benfica 5 galibiyet alırken Feyenoord ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.
Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar Feyenoord ile dört kez karşılaşan Benfica, iç sahadaki iki karşılaşmayı da kazandı. Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi milli yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın detayları haberimizde.