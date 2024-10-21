Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar Feyenoord ile dört kez karşılaşan Benfica, iç sahadaki iki karşılaşmayı da kazandı. Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi milli yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın detayları haberimizde.