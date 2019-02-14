Benfica maçında Galatasaraylıları çıldırtan penaltı

Galatasaray-Benfica maçında İspanyol hakem Gil Manzano, Portekiz ekibi lehine çaldığı penaltıyla sarı kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.

Ceza sahası içerisine gönderilen topta Marcao'nun eliyle oynadığı ifade eden Manzano, beyaz noktayı işaret ederken sarı kırmızlı futbolcular uzun süre itirazlarda bulundu.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Salvio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

Manzano'nun bu kararı sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada UEFA'nın hakem atamasını sorguladı. Manzano'nun İspanyol olmasının bu mücadeleye atanması için bir engel teşkil etmesini ifade eden sosyal medya kullanıcıları rövanş maçında da kendilerine Azeri bir hakemin atanmasını istedi.

Yorumcu Reha Kapsal: "Bu seviyede bu kadar ucuz bir penaltının çalınmaması gerekir." (beIN SPORTS) pic.twitter.com/nQTlNVF3Y3 — Galatasaray Video (@GSarayVideo) 14 Şubat 2019

avrupalı hakemler de g.saray’ı sevmiyor..

penaltıyla alâkası yok.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 14 Şubat 2019

Yabancı hakem isteyenler online mı? — Deniz Çoban (@denizcoban_) 14 Şubat 2019