SÜPER LİG

Benfica maçında Galatasaraylıları çıldırtan penaltı

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi lehine çalınan penaltı kararı sonrasında sarı kırmızılı futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi. Marcao'nun elle oynadığını belirten hakem Gil Manzano beyaz noktayı işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manzano verdiği penaltı kararıyla tartışma konusu oldu.

Manzano verdiği penaltı kararıyla tartışma konusu oldu.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Galatasaray-Benfica maçında İspanyol hakem Gil Manzano, Portekiz ekibi lehine çaldığı penaltıyla sarı kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.

Ceza sahası içerisine gönderilen topta Marcao'nun eliyle oynadığı ifade eden Manzano, beyaz noktayı işaret ederken sarı kırmızlı futbolcular uzun süre itirazlarda bulundu.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Salvio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

Manzano'nun bu kararı sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada UEFA'nın hakem atamasını sorguladı. Manzano'nun İspanyol olmasının bu mücadeleye atanması için bir engel teşkil etmesini ifade eden sosyal medya kullanıcıları rövanş maçında da kendilerine Azeri bir hakemin atanmasını istedi.

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