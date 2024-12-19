Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nacional - Benfica erteleme maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Portekiz Premier Lig

Nacional - Benfica erteleme maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Portekiz Premier Lig

17:4119/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Benfica Portekiz Premier Lig 8. haftasında erteleme maçında bu akşam deplasmanda Nacional ile karşılaşacak
Benfica Portekiz Premier Lig 8. haftasında erteleme maçında bu akşam deplasmanda Nacional ile karşılaşacak

Portekiz Premier Lig 8. hafta erteleme maçında Benfica deplasmanda Nacional ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maçta ilk 11’de sahaya çıkacak. Peki, Nacional - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Nacional - Benfica canlı izleme linki…

Benfica Portekiz Premier Lig 8. haftasında erteleme maçında bu akşam deplasmanda Nacional ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Nacional - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

NACİONAL - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Nacional - Benfica maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS, tabii
ve
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

NACİONAL - BENFİCA CANLI SKOR

NACİONAL - BENFİCA CANLI İZLE

Nacional - Benfica maçını canlı izlemek için

PORTEKİZ PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

PORTEKİZ PREMİER LİG GOL KRALLIĞI





#Benfica
#Nacional
#Portekiz Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 Aralık Cuma Hutbesi: Bağımlılık