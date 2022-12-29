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ÖZET | Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş - Adana Demirspor 1-0 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş golü Masuaku ile buldu

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-beyazlılar, 14. dakikada bulduğu serbest vuruşta Masuaku'nun harika golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-0'lık skorla gittiler.

Beşiktaş 2 maç aradan sonra galip geldi

İkinci yarıda karşılıklı bir çok pozisyon olmasına rağmen mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş 2 maç aranın ardından Süper Lig'de galibiyete uzandı. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte puanını 26'ya çıkardı ve ligde 5. sıraya yükseldi. Montella'lı Adana Demirspor ise 27. puanda kaldı ve 4. sırasını korudu.

  • Arthur Masuaku, Adana Demirspor ağlarına attığı golle Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.

Beşiktaş-Adana Demirspor maç özeti

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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