Spor Beşiktaş ile Trabzonspor 135 randevuda
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki 49 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 54, Trabzonspor'un 47 galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaş - Trabzonspor: Bordo-mavililer deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi!
Rachid Ghezzal - Abdülkadir Ömür

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 21 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde Beşiktaş bir galibiyet önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

İki taraf arasında farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.

Trabzonspor deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig maçı sonrası taraftar otobüsüne taşlı saldırı
SPOR
Süper Lig maçı sonrası taraftar otobüsüne taşlı saldırı

Jesus'la büyük sıçrama
SPOR
Jesus'la büyük sıçrama
İstanbul Avcısı

İstanbul 'Avcı'sı
Spor camiası tek yürek

Spor camiası
tek yürek

​Federasyonlar ve kulüpler Bartın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Taraftar otobüsüne taşlı saldırı

Taraftar otobüsüne
taşlı saldırı

​Süper Lig maçı sonrası ortalık karıştı.
Büyük sıçrama

Büyük sıçrama

Tesislerdeki toplantı odasına yazdığını yaptı.
Kötü gidişat<br>devam ediyor

Kötü gidişat
devam ediyor

​Antalyaspor, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Trabzonspor'un efsanelerinden Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi.
Bonservisi <br>belli oldu

Bonservisi
belli oldu

​Galatasaray Sacha Boey'in değerini belirledi.
'Faul çalınmalıydı'

'Faul çalınmalıydı'

Euroleague'den Anadolu Efes itirafı.
'Gelecek yıl <br>Avrupa'dayız'

'Gelecek yıl
Avrupa'dayız'

​Dursun Özbek'ten 117. yıl mesajı.
Alt lige düşürüldü

Alt lige düşürüldü

​Yarım asırlık kulübün hazin çöküşü.
'Bu işin zirvesi'

'Bu işin zirvesi'

Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı'nı kabul etti.
'Rakip <br>fark etmez'

'Rakip
fark etmez'

​Portekizli oyuncudan Fenerbahçe'ye gözdağı.
Farklı tarife

Farklı tarife

Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle 15 yıl sonra en farklı galibiyeti aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.