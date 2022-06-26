Beşiktaş 2022 - 2023 sezonunu açıyor

İlk antrenmanlarını İstanbul'da yapacak olan Siyah-beyazlılar, 5 Temmuz'da ilk etap kampı için Avusturya'ya gidecek. 12 gün sürecek olan Bad Haring kampında 3 hazırlık maçı oynayacak olan siyah beyazlılar 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

İkinci etap kampını ise İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirecek ve bu kampta da 2 hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, 30 Temmuz'da da Vodafone Park'da Sampdoria ile karşılaşacak.

Atiba sözleşme yenileyecek

Beşiktaş'ta 9 sezonu tamamlayan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Atiba Hutchinson'la da yeni bir sözleşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta içinde Atiba ile bir araya gelinerek yeni sözleşmenin şartları konuşulacak ve imzaların atılması halinde ve 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Beşiktaş'taki 10. sezonuna başlayacak.