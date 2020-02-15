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Beşiktaş bağış kampanyası başlatıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp için bağış kampanyası yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu'nda konuştu.

Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu'nda konuştu.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün darboğazdan çıkması için kampanya yapılacağını açıkladı.

"Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz"

Divan kurulunda konuşan Çebi, "Şu anda Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu var; Bağış kampanyası! Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli. Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok! Tek çıkış yolumuz bu..." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın borcu belli oldu
Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların toplam borcunu açıkladı.Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Aralık 2019 itibarıyla 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL. Alacağı 272 milyon 529 bin 188 TL olan siyah-beyazlı kulübün borç-alacak farkı ise 2 milyar 689 milyon 373 bin 305 TL olarak belirlendi.Bir ayda 202 milyon lira arttıSiyah-beyazlıların 30 Kasım'da yapılan son Divan Kurulu toplantısında açıklanan borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 Türk Lirası iken, borcun 1 ayda 202 milyon Türk Lirası arttığı görüldü.

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