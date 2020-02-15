Beşiktaş bağış kampanyası başlatıyor

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün darboğazdan çıkması için kampanya yapılacağını açıkladı.

"Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz"

Divan kurulunda konuşan Çebi, "Şu anda Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu var; Bağış kampanyası! Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli. Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok! Tek çıkış yolumuz bu..." ifadelerini kullandı.