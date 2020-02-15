Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların toplam borcunu açıkladı.

Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Aralık 2019 itibarıyla 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL. Alacağı 272 milyon 529 bin 188 TL olan siyah-beyazlı kulübün borç-alacak farkı ise 2 milyar 689 milyon 373 bin 305 TL olarak belirlendi.

Bir ayda 202 milyon lira arttı

Siyah-beyazlıların 30 Kasım'da yapılan son Divan Kurulu toplantısında açıklanan borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 Türk Lirası iken, borcun 1 ayda 202 milyon Türk Lirası arttığı görüldü.