Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.