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Beşiktaş’ta Dortmund maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Borussia Dordmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı. Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Peki Beşiktaş-Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta
Beşiktaş, Dortmund maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Avrupa'da ilk puanlarının peşinde

Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda oynadığı beş maçı kaybetti ve puan alamadı. Grupta son oynadığı Sporting Lizbon maçını 4-1'lik skorla kaybederek matematiksel olarak Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda oynayacağı Dortmund maçını kazanarak grubu puanla tamamlamak istiyor.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00’de özel bir uçakla Almanya’ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 20.00’de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Sergen Yalçın da antrenman öncesi TSİ 19.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş-Dortmund maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

  • Beşiktaş-Dortmund maçı Signal Iduna Park stadyumunda salı günü TSİ 23.00'te oynanacak. Karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak.

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