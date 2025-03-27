Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde ise tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera görev yapacak.





Ligin en az gol yiyen takımlarından ikisinin karşı karşıya geleceği derbide kalecilerin sergileyeceği performans takımlarının alacakları sonuçta doğrudan etkili olacak.





Bu sezon ligde 25 maçta görev yapan Mert Günok, 24 gol yerken 9 müsabakada kalesini gole kapattı.





Tecrübesiyle siyah-beyazlı taraftarlara güven veren Mert Günok, bu sezon ligde tek maç kaçırdı. Galatasaray'la sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada görev yapamayan milli eldiven, iç sahada kalesini gole kapatmakta güçlük yaşıyor.





Beşiktaş kalesinde bu sezon görev aldığı maçlarda rakiplerinin attığı 24 golün 15'ini taraftarlarının karşısında yiyen Mert Günok, deplasmanlarda daha etkili bir performans ortaya koydu ve dış sahada kalesinde 9 gol gördü.





Mert Günok'a bu sezon gol atamayan takımlar ise Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe oldu.









Mert, Galatasaray'a karşı 15 kez oynadı

Mert Günok, kariyerinde Galatasaray'a karşı 15 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli kaleci, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 11, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 4 karşılaşmanın 3'ünden üzgün ayrılırken bu sezon Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı maçla ilk Süper Kupa galibiyetini aldı.





Mert, söz konusu lig müsabakalarında 17 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi. 35 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 4 mücadelede ise 5 gol yedi.





Tecrübeli kaleci, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde 2 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Bu sezonki Süper Kupa maçı hariç Mert, tüm derbilerde gol yerken, topu 6 kez ağlarından çıkardı.









Muslera namağlup liderlikte kilit isim

Galatasaray'da uzun yıllardır görev yapan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, performansıyla sarı-kırmızılıların bu sezonki yenilgisiz liderliğinde önemli ölçüde pay sahibi olan isimlerden.





Ligde sarı kart cezası nedeniyle 1 maçta görev yapamayan tecrübeli kaleci, bu sezon görev aldığı karşılaşmalarda 27 gol yerken, 8 mücadelede topun kaleye girmesine izin vermedi.





Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 14 sezonda toplam 61 derbi maçta görev aldı.





Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 27 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 60 golüne engel olamayan Muslera, 23 derbide gol yememeyi başardı.





Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 27'si Süper Lig, 2'si de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 29 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.





Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile yapılan derbilerde 34 gol yerken, 10 mücadelede kalesini gole kapattı.





Muslera, bu sezon çıktığı 3 derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 1'er gol yedi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yle oynadığı derbilerden birini 3-1 kazandı, diğerini ise golsüz beraberlikle tamamladı.











