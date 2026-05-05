Beşiktaş kupadan elendi: Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, kupaya veda etti. Son düdüğün ardından siyah-beyazlıların yıldız ismi gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşma boyunca istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan siyah-beyazlılar, kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Mücadelenin kaderini belirleyen pozisyon ise Beşiktaş aleyhine verilen penaltı oldu.

90+5. dakikada penaltıya sebebiyet veren Junior Olaitan, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Genç oyuncunun son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.




