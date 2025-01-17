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Beşiktaş Mert Günok’un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Mert Günok’un sözleşmesini uzattı

Haber Merkezi
19:2717/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok’un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Beşiktaş, milli file bekçisi Mert Günok'la 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ve kaleci Mert Günok, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek yeni sözleşmeye imzayı attı.


Başkan Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılar diledi.


"Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz"

Siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirten Mert Günok ise şunları kaydetti:


"Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza da hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz."

#Beşiktaş
#Mert Günok
#Süper Lig

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