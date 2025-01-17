Beşiktaş Mert Günok’un sözleşmesini uzattı

"Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza da hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz."