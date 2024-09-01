Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Sivaspor'u konuk ediyor.
Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Noah Sonko, Uğur, Charisis, Emrah, Bieganski, Pritchard, Turgunbayev, Rey Manaj.