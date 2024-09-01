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Beşiktaş - Sivasspor | Canlı sonuç - Canlı skor

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Sivaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:55 - 1/09/2024 Sunday
Yeni Şafak
Beşiktaş - Sivasspor
Beşiktaş - Sivasspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Sivaspor'u konuk ediyor.


Siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor.


Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Noah Sonko, Uğur, Charisis, Emrah, Bieganski, Pritchard, Turgunbayev, Rey Manaj.


BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
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