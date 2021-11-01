Spor Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak. Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş- Sporting Lizbon maç sonucu: 1-4
ÖZGÜN
Beşiktaş- Sporting Lizbon maç sonucu: 1-4

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

3 Kasım Çarşamba:

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

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