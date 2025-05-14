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Beşiktaş ve Batman basketbol takımları dostluk için sahaya çıktı

Beşiktaş ve Batman basketbol takımları dostluk için sahaya çıktı

16:4814/05/2025, Çarşamba
DHA
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Isınma bölümünden kare.
Isınma bölümünden kare.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı yaptı.


Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Uğur Fora ve Mehmet Sarımermer'in yanı sıra Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ile siyah-beyazlı taraftarlar da takip etti.


SERDAL ADALI: 'BU ASLINDA ENGELLİ DEĞİL, ENGELSİZ BİR HAYAT'

Tüpraş'ın, 'Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe' sloganıyla desteklediği bu maçta Engelliler haftası nedeniyle bir araya gelmekten çok mutlu ve onurlu olduğunu dile getiren Başkan Serdal Adalı, "Bu organizasyonda emeği olan aynı zamanda stat sponsorumuz Tüpraş'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu aslında engelli değil, engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.


İBRAHİM YELMENOĞLU: 'SPORUN BÜTÜN ENGELLERİ ORTADAN KALDIRABİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, dostluk maçıyla ilgili değerlendirmesinde, "Engelliler haftası münasebetiyle iki tane sponsor olmaktan gurur duyduğumuz spor takımı burada bir dostluk maçı yapacaklar. Biz Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. O nedenle diyoruz ki 'Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe'. Bütün sporcularımıza başarılar diyorum. Güzel bir maç olsun ama en sonunda dostluk kazansın" ifadelerini kullandı.



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