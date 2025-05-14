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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

16:4314/05/2025, Çarşamba
DHA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı

FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı açıklandı. Milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.


C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak.


Ay-yıldızlıların gruptaki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım




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