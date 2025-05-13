Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile üniversite öğrencileri maç yaptı

Erdem, maçı, özel gereksinimli bireylerin başarılarını gösterebilmek ve paylaşmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Sonucu da çok güzel oldu, hem keyifli vakit geçirdik hem de dünya ikincisi olan özel çocukların başarılarını gördük. Milli takım oyuncularının nice karşılaşmalar, nice başarılar almalarını diliyorum." dedi.

Ercan, maça ilgi gösteren üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Öğrencilerin takımımızı bağrına basması bizi çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Çocuklar için de çok güzel bir deneyim oldu. Organizasyonu tertip eden Trabzon Üniversitesine ve Federasyon İl Temsilciliğimize teşekkür ederim." diye konuştu.