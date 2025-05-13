Karşıyaka erteleme maçında Anadolu Efes'i ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ahmet Çakı yönetiminde iç sahada oynadığı son 3 maçı kazanarak ligde kalmayı garantileyip az da olsa Play-In şansını da sürdüren Karşıyaka yarın erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.