Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ilk takım belli oldu

Yalovasporlu oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.
Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Semt 77 Yalovaspor’u 87-78’lik skorla yendi.
Bu sonuçla Basketbol Süper Ligi’nde küme düşen ilk takım Semt77 Yalovaspor oldu.
Salon:
90. Yıl Spor Salonu
Hakemler:
Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk
Semt 77 Yalovaspor :
Griffin 16, Kadir Bayram 9, Krampelj 18, Ege Özçelik 2, Sherfield 10, Boran Güler 2, Peterka 9, Yiğit Onan 12, Melih Kapucu
Başantrenör:
Candost Volkan
Aliağa Petkimspor:
Dotson 14, Van Beck 30, Williams 9, Troy Selim Şav 5, Tyree 10, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge 8, Echenique 9, Kılıçarslan Şenkahya 2
Başantrenör:
Burak Gören
1. Periyot:
22-22
Devre:
41-44 (Aliağa Petkimspor Lehine)
3. Periyot:
53-62 ( Aliağa Petkimspor Lehine)
#Basketbol Süper Ligi
#Semt 77 Yalovaspor
#Aliağa Petkimspor