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Spor Beşiktaşın Abdullah Avcıya ödeyeceği tazminat belli oldu
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Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Beşiktaş'ın, Abdullah Avcı'ya 17.3 milyon TL'lik fesih tazminatını ve 520 bin TL'lik yargılama giderini ödemesi kararını aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Abdullah Avcıya ödeyeceği tazminat belli oldu
Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin fesih tazminatı ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde;

  • "Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

"Anılan karara ilişkin olarak Şirketimizce Tahkim Kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızın kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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