Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: 4 isim yok

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in yanı sıra Ajdin Hasic ile Erdoğan Kaya da Alanya kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş’ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N’Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

📋 A. Alanyaspor maçı kamp kadromuz. #ALYvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/ZBAKteAJEa — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 12, 2020



