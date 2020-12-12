SÜPER LİG

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosunda hangi oyuncular yok?

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: 4 isim yok

Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 4 oyuncuyu götürmedi.

Haber Merkezi İHA
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in yanı sıra Ajdin Hasic ile Erdoğan Kaya da Alanya kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş’ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N’Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.


Tarsus İdman Yurdu'ndan Beşiktaş'a gözdağı
Tarsus İdman Yurdu'ndan Beşiktaş'a gözdağı

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş ile deplasmanda 17 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kupada güçlü bir rakip çıktığını belirten Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci, Türkiye’nin önemli takımlarından Beşiktaş ile karşılaşmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Kupada tur atlayacaklarını söyleyen Dövenci, takım olarak hedeflerinin kupada bir üst tura çıkmak olduğunu belirtti."Beşiktaş maçında gülen taraf olmak istiyoruz"Dövenci, “Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda Beşiktaş rakibimiz oldu. Ülkemizin güzide kulübüyle karşılaşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim için tarihi bir müsabaka olacak. Beşiktaş maçı oldukça zor geçeğine inanıyorum. Bu maçta gülen taraf olmak istiyoruz. Beşiktaş’ı yenerek bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum, takımımıza güveniyorum. Tecrübeli teknik direktörümüz Ergün Penbe’nin liderliğinde, oyuncularımızın azmiyle bu müsabakada galip gelen olmak istiyoruz” dedi. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte 'Dört Büyükler'in rakipleri

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