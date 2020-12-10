ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Tarsus İdman Yurdu'ndan Beşiktaş'a gözdağı

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Tarsus İdman Yurdu'nda başkan Serhat Servet Dövenci, "Teknik direktörümüz Ergün Penbe’nin liderliğinde, oyuncularımızın azmiyle bu müsabakada galip gelen olmak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş, son haftalardaki futboluyla göz dolduruyor.

Beşiktaş, son haftalardaki futboluyla göz dolduruyor.

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu, Beşiktaş ile deplasmanda 17 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kupada güçlü bir rakip çıktığını belirten Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci, Türkiye’nin önemli takımlarından Beşiktaş ile karşılaşmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Kupada tur atlayacaklarını söyleyen Dövenci, takım olarak hedeflerinin kupada bir üst tura çıkmak olduğunu belirtti.

"Beşiktaş maçında gülen taraf olmak istiyoruz"

Dövenci, “Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda Beşiktaş rakibimiz oldu. Ülkemizin güzide kulübüyle karşılaşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim için tarihi bir müsabaka olacak. Beşiktaş maçı oldukça zor geçeğine inanıyorum. Bu maçta gülen taraf olmak istiyoruz. Beşiktaş’ı yenerek bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum, takımımıza güveniyorum. Tecrübeli teknik direktörümüz Ergün Penbe’nin liderliğinde, oyuncularımızın azmiyle bu müsabakada galip gelen olmak istiyoruz” dedi.

Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğünü, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ergün Penbe yapıyor.
Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğünü, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ergün Penbe yapıyor.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte 'Dört Büyükler'in rakipleri
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte 'Dört Büyükler'in rakipleri

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer aldı.Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.EşleşmelerTürkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;Sivasspor-GiresunsporKasımpaşa- MuğlasporYeni Malatyaspor-Hekimoğlu TrabzonBB Erzurumspor-Esenler EroksporAntalyaspor-BolusporKonyaspor-AltınorduTrabzonspor-Adana DemirsporRizespor-EskişehirsporBeşiktaş-Tarsuz İdmanyurduGalatasaray-Darıca G.BriliğiAlanyaspor-AdanapsorGöztepe-BursasporFenerbahçe-Karacabey BelediyesporGençlerbirliği-TuzlasporGaziantep FK-KocaelisporBaşakşehir-TurgutlusporBatuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladıKasımpaşa zorlanmadan tur atladı

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