SÜPER LİG

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo hangi takımda oynuyor: Negredo kaç yaşında?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Negredo Katar macerasının ardından ülkesine döndü

Bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu. Golcü oyuncu Katar macerasının ardından tekrar ülkesine döndü.

Haber Merkezi İHA
Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilmişti.

Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilmişti.

Fotoğraf: SATISH KUMAR SUBRAMANI

La Liga’nın yeni ekiplerinden Cadiz, bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli futbolcu Alvaro Negredo’yu kadrosuna kattı.

Bu sezon La Liga’ya yükselen Cadiz, transfer çalışmalarını kapsamında İspanyol golcü Alvaro Negredo’yu kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Negredo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Al Nasr ile 2019-2020 sezonunda 26 maça olan Negredo, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  • 34 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2017’de geldiği Beşiktaş’tan Eylül 2018’de ayrılmıştı.

Deneyimli futbolcu kariyerinde ayrıca Rayo Vallecano, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough ve Al Nasr takımlarında mücadele etti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.